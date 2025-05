Sector Salud de Sonora manifiesta y exige sus derechos

El Sector Salud del Hospital de Especialidades del Estado de Sonora se manifestó nuevamente en el palacio de gobierno en espera de ser atendidos para entablar una mesa de diálogo con la finalidad de que se analicen y se cumplan las demandas que se encuentran exponiendo desde meses atrás, entre las cuales destacan la designación de bases y prestaciones, informó Gerardo Gaytán, coordinador estatal del movimiento por enfermería en Sonora.

De acuerdo a datos proporcionados por el también coordinador de la asamblea nacional de trabajadores de la salud, a nivel estatal son más de 2 mil 800 trabajadores de este sector, de los cuales mil 800 son del sur del Estado, quienes se encuentran en la situación mencionada sumando el hecho de que tampoco cuentan con prestaciones de ley.

"Desgraciadamente, entró un sindicato al cual nosotros no pertenecemos, supuestamente ellos ya tenían cita y a nosotros nos tenían aquí esperando a las autoridades desde las siete de la mañana, y no se nos ha dado una solución. Un sindicato estatal está haciendo las negociaciones federales para dar solución al sector salud local, lo que es injusto porque no está el personal que debe de estar ahí", indicó Gerardo Gaytán.

CONTINÚAN LABORANDO

El coordinador estatal del movimiento por enfermería en Sonora, aclaró que no forman parte del movimiento "Un día sin eventuales". "Nosotros hemos sido respetuosos con la atención de los pacientes, no podemos dejar a los pacientes solos en los hospitales, debido a que eso puede causar alguna agraviante en contra de la salud de la persona, violando el artículo cuarto constitucional precisamente, entonces hemos sido respetuosos con esa parte, presentándonos a nuestras labores".

Asimismo, dijo que no fomentan que el hospital se quede solo, pero sí promueven que las condiciones generales de trabajo sean respetadas y dignas, peleando por los compañeros que se encuentren laborando mientras otro grupo hace presencia en donde sea necesario, esto con el objetivo de no poner en riesgo a la población.

Por ser fin de semana, y en caso de no ser atendidos, Gerardo Gaytán, afirmó que el lunes seguirán con la manifestación, hasta que sean atendidos con la formalidad que corresponde, resaltando que como sector salud merecen respeto, expresando que el hecho de ser trabajadores independientes, y no pertenecer algún sindicato, no significa que sus exigencias no puedan ser atendidas sin intermediarios.

El coordinador de la asamblea nacional de trabajadores de la salud, mencionó que en los próximos días esperan tener respuesta y la estarán transmitiendo a sus compañeros y también dijo cuentan con el apoyo de los maestros en conjunto, y que el sector salud y educativo son dos pilares importantes.