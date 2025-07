Promotor indígena Mayo recibe Premio Nacional de Artes

El etnólogo, promotor cultural y activista indígena, Antolín Vázquez Valenzuela, expresó su gran orgullo y satisfacción por ser galardonado con el Premio Nacional de Artes y Literatura 2024, que otorga el Gobierno Federal.

El investigador, quien es de la comunidad de El Júpare, municipio de Huatabampo, recibió el premio, en la categoría Artes y Tradiciones Populares, durante una ceremonia realizada en el Palacio de Bellas Artes, en la Ciudad de México.

Dijo que las autoridades le reconocieron una trayectoria y labor de 43 años, en una lucha constante por preservar la cultura yoreme mayo, ante las amenazas de la migración, la ambición política, la adicción a las drogas y el ingreso de las religiones protestantes a la zona, que por décadas han intentado socavar el sincretismo entre el catolicismo y las tradiciones ancestrales.

Señaló que la música, los bailes y cantos de los pueblos originarios son actos culturales que expresan identidad, transmiten cosmovisión y conectan con la naturaleza, con el ser, su espiritualidad y con la comunidad.

"Son usos y costumbres que pierden fortaleza conforme el dialecto se extingue", advirtió Vázquez Valenzuela, quien es coautor del libro Palabras del Mundo Yoreme: cuentos tradicionales del pueblo mayo.

Consideró que el elemento cultural en mayor riesgo es la lengua, que desde mediados de los años 70 comenzó a disminuir, culpándose por mucho tiempo a los medios de comunicación, al sistema educativo y ahora a las tecnologías y redes sociales.

Recordó que en las escuelas se hicieron campañas de castellanización "y, ahora, los jóvenes que participan en nuestros ritos y tradiciones aprenden a interpretar la música, la danza e incluso los cantos, pero como no dominan la lengua no lo vibran, no lo sienten desde su corazón y desde su espíritu".

DATOS

Como parte de su labor de preservación de las tradiciones, los usos y costumbres de su comunidad, Antolín Vázquez trabajó en la Unidad Regional de Culturas Populares, en donde rescató, documentó y difundió la tradición oral mayo-yoreme.

En El Júpare, en 1985, fundó el Primer Centro Cultural Indígena, que lleva el nombre Blas Mazo, en honor de un héroe revolucionario mayo, que se ubica en una casa de adobe a donde acuden decenas de jóvenes a talleres de danza tradicional, música popular, elaboración de artesanías y enseñanza de la lengua yoremnokki.

Vázquez Valenzuela ha contribuido a la preservación de las danzas del Venado, de los Matachines y del Pascola. También en la conservación de las mariposas cuatro espejos, una especie endémica de la cual se aprovechan sus capullos para los tenábaris, que son las sonajas que los danzantes tradicionales enrollan en sus piernas al bailar.

FRASE

"Hago un llamado a valorar y acercarse a los pueblos originarios, que es lo que nos da más fortaleza como pueblo": Antolín Vázquez