OCNF: En Sonora está paralizado el tema de alerta de género

En Sonora no hay apertura por parte de la Secretaría de las Mujeres del Gobierno del Estado para tratar temas de feminicidios, y lo mismo ocurre en los municipios, señaló Silvia Núñez Esquer, representante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) en Sonora.

Expuso que, en realidad, los casos de feminicidio no han disminuido; lo que ha bajado es su clasificación, lo cual da una falsa impresión de que los feminicidios registrados van a la baja. "Van 40 mujeres asesinadas en lo que va del año, pero solo cuatro casos se han clasificado como feminicidio".

La activista y defensora de los derechos de las mujeres en Sonora señaló que los casos están siendo mal investigados porque no se están acreditando las razones de género presentes, lo cual es motivo de preocupación.

"Ya habíamos llegado hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que todos los asesinatos y privaciones de la vida de mujeres se investiguen como feminicidios, pero esto no se está cumpliendo; es un punto más de alerta para la justicia", recordó Núñez Esquer.

Resaltó que el tema está paralizado en el Estado, y que la alerta por violencia de género no solo implica la declaratoria, sino también el seguimiento a las acciones llevadas a cabo. Informó que no ha habido un solo dictamen en cuatro años, y que, con la desaparición de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), ya no existe una coordinación de trabajo del grupo interinstitucional y multidisciplinario que atendía el seguimiento a la violencia de género, función que antes desempeñaba la Comisión.

Además, aseguró que lo anterior ha ocurrido con los cambios de estatus de instituto a secretaría en las áreas de la mujer, lo que ha provocado la falta de seguimiento y, en consecuencia, la paralización que denuncia la defensora de los derechos de las mujeres.