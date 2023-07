Huatabampo. Abandonan Mariposario de El Júpare; santuario de la especie Cuatro Espejos

Encargados del lugar que se había vuelto una esperanza para la reproducción de la mariposa, solicitan apoyo a las autoridades para su rehabilitación

Prácticamente en la misma situación de abandono desde que fue vandalizado por primera ocasión hace siete años, se encuentra el Mariposario de El Júpare, en el municipio de Huatabampo, Sonora.

Antolín Vázquez Valenzuela, encargado del lugar, pidió el apoyo de las autoridades de los tres niveles de gobierno para llevar a cabo la rehabilitación de las instalaciones, antes de que el deterioro sea mayor.

Señaló que en muchas ocasiones se ha solicitado ayuda pero sin resultados positivos, "primero nos decían que no había dinero debido a que estábamos en pandemia y ahora ya no sabemos por qué no se atiende esta petición", cuestionó.

Vázquez Valenzuela indicó que los delincuentes han robado o dañado muchas partes del Mariposario del Júpare, como la malla sombra de protección, la herrería, las puertas, techos de lámina galvanizada, así como más de cinco mil capullos que estaban en cautiverio en etapa de reproducción de la especie.

"Era un importante espacio para la reproducción de la mariposa (para que) los integrantes de la etnia Mayo pudieran contar con el material (neesario) para la elaboración de la indumentaria (que utilizan) los fariseos, así como los Danzantes del Pascola y del Venado, ya que los tenábaris son elaborados con el capullo de la especie cuatro esppejos que ahí se buscaba reproducir", explicó.

Cabe señalar que durante las danzas tradicionales, tanto de la etnia Yaqui como Mayo, los tenábaris o capullos de las mariposas se utilizan para complementar parte de la indumentaria de las danzas milenarias a los cuales se les colocan en su interior algunas piedras pequeñas que con el movimiento de quienes las representan hacen un ruido característico y único.

Sin embargo debido a la depredación de los árboles, especialmente del "sangregado", que es del que se alimenta la mariposa cuatro espejos, es que cada vez más escasea su presencia en el monte y por ende de la mariposa, razón por la cual los danzantes han tenido que utilizar otro tipo de objetos ajenos a sus tradiciones para la realización de sus danzas rituales.

El especialista abundó que la mariposa de la especie "Rothschildia" más conocida como "Cuatro Espejos", son nocturnas y tienen alas acanaladas y decoradas simétricamente en tonos marrones y dorados, con cuatro cuadrados transparentes, lisos y distintos, que reflejan la luz como un espejo, del cual deriva su nombre