Redes sociales, claves en mejora de negocios

“En cierto punto todo se reduce a quién puede manejar el aburrimiento que produce entrenar todos los días y hacer los mismos ejercicios una y otra vez”.

Así cerró su conferencia el consultor internacional Titto Gálvez, dictada durante el Congreso Empresarial Conecta y en la cual hizo un llamado a usar más las redes sociales para mejorar las ventas y negocios.

“Todos sentimos falta de motivación, la diferencia está en los que siguen adelante a pesar de sus sentimientos de aburrimiento; la maestría requiere práctica, pero entre más practicas algo, más rutinario se vuelve”, señaló.

“Crear contenidos es aburrido, por eso el secreto es que se tienen que enamorar del aburrimiento”, dijo a los empresarios presentes en el Teatro Auditorio Municipal Romeo Gómez Aguilar.

Consideró que su fórmula de éxito es la de una preparación permanente en lo que hace, con disciplina, aunque muchas veces nos da flojera pues preferimos el entretenimiento.

“Una vez que estés entrenado, hay que aplicar lo que sabes, sin miedo”, puntualizó.

Titto Gálvez, de 38 años de edad, originario de Morelia, Michoacán, es autor de varios libros y especialista en emprendimiento y negocios de la era millennial, marketing digital y creación de marca personal.

Tiene más de 3 millones de seguidores en redes sociales, lo que le ayudado a crear y fortalecer 16 empresas distintas, generar muchas fuentes de empleo en diversas partes del mundo, además de que es fundador de una academia de emprendimiento.

El consultor subrayó la importancia de usar la tecnología y sacar el mayor provecho de ella, porque en el mundo casi todo se mueve por medio de la tecnología.

Recomendó usar más Instagram, pero igual Facebook, YouTube y Tik-Tok, lo que hará que las ventas aumenten de manera inmediata.

“Vivimos en una era donde las redes sociales están a nuestro favor, por lo que hay que aprovecharlas al máximo; para mí las redes no son mi hobbie, sino que son mi disciplina”, externó.

Titto Gálvez definió su filosofía de vida en disfrutarla al tope, hacer lo que más nos apasiona y explotar nuestros talentos.

Se considera como una persona muy responsable, entusiasta, exigente, relajada y alegre. Disfruta de estar en contacto con otras personas, tratando de vivir con el menor estrés posible.

Dijo que decidió ayudar a más personas a que cumplieran sus sueños y que disfruten lo que les apasiona.

Así surgió su empresa TheStarters, una agencia especializada que ayuda a los emprendedores de todo el mundo de habla hispana a iniciar y crecer sus negocios.

En su faceta como mentor y conferencista ha tenido la oportunidad de llevar sus talleres a países como Colombia, Chile, Perú, Costa Rica, España, Estados Unidos y México, compartiendo información que está cambiando el rumbo de los negocios, lo cual le genera una dosis de energía, adrenalina y motivación que no lo dejan parar.

Reconoció que en su juventud tuvo tropiezos importantes, pero su madurez, carácter y ganas le permitieron superarlos.

“El fracaso es parte esencial del éxito y no debe ser visto como algo personal, sino como parte del proceso y aprendizaje. Hay que tener paciencia y no olvidar la preparación continua”, señaló.

Dijo que muchas veces nosotros somos los causantes de nuestras enfermedades al llevar una vida negativa, con estrés y ansiedad, que nos lleva a morir poco a poco.

“Por eso me complace mucho que la gente descubra su potencial y se alejen de las cosas o personas que no les hacen bien y que roban energía y no es sano”, agregó el consultor.

Gálvez hizo énfasis en tratar siempre de ser diferente en los negocios, lo que aplicó en una de sus empresas, la paletería Cero Grados, donde ofreció paletas para perros, lo que tuvo mucho éxito.