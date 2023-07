Condusef. Aumentan en Sonora los reclamos en comercio electrónico

Un incremento del 37.7 por ciento en los reclamos relacionados al comercio electrónico, registró durante el primer semestre del año la Comisión Nacional de la Defensa para la Protección de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) en Sonora en relación a ese periodo de tiempo del año anterior.

La titular de la Unidad de Atención a Usuarios BA9, Blanca Alicia Rosas López, explicó que en el primer semestre del 2023 se registraron 3, 321 reclamos relacionados al comercio electrónico, mientras que del primero de enero al 30 de junio del 2022 se tuvieron 2, 412 reclamaciones.

Las principales causas fueron transferencias electrónicas no reconocidas, que tuvo un incremento del 84.2 por ciento; inconformidad con la emisión del reporte de crédito especial, con un aumento del 360 por ciento; consumos vía Internet no reconocidos que aumentó 74.8 por ciento; disposición de cajero automática no reconocida por el usuario, subió en un 9.5 por ciento, entre otros.

Entre las reclamaciones que disminuyeron y reflejaron una cifra positiva, se encuentran el consumo no reconocido, que disminuyó en un 30.6 por ciento en relación al año anterior, así como pago o depósito no aplicado total o parcialmente al producto o servicio, que disminuyó en un 11.3 por ciento.

La titular de la unidad de atención a usuarios de la Condusef recomendó ingresar la tarjeta de crédito a sitios de Internet que no cuenten con el candado en el buscador, además de no ingresar a los sitios poco confiables, que guarden los recibos, entre otros.