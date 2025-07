Clima en Sonora hoy, 22 de julio: Aire seco dominará esta semana, disminuyendo la probabilidad de lluvias

La Coordinación Estatal de Protección Civil dio a conocer el pronóstico del clima en Sonora para este martes 22 de julio. La dependencia señaló que durante el transcurso de esta semana, predominará una masa de aire seco en gran parte del estado, lo que provocará una disminución en las tormentas asociadas al monzón mexicano.

Esta información es basada en el reporte del Servicio Meteorológico Nacional y agencias estadounidenses.

Aunque no se espera una actividad significativa de lluvias, no se descartan precipitaciones ligeras a moderadas en municipios del noroeste que colindan con el estado de Chihuahua. Además, no se prevé desarrollo ciclónico en el Pacífico en las próximas 48 horas.

Se pronostican temperaturas máximas entre 40 y 45 grados Celsius en los valles y el noroeste del estado.

PRONÓSTICO PARA ALGUNAS CIUDADES DE SONORA

A continuación, las condiciones previstas para hoy en las principales ciudades de Sonora: