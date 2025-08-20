Centro Ecológico de Sonora está en espera de acuario

Son 3.5 millones de pesos la inversión que se tendrá en el acuario del Centro Ecológico de Sonora, el cual contará con 14 peceras para que sean habitadas por peces y tortugas del Golfo de California, y se contempla que esté listo para diciembre de este año, informó Carlos Zatarain González, titular de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable (Cedes).

Esta será una versión del acuario, es decir, no incluirá exposición de lobos marinos ni otros ejemplares debido a la normativa de protección animal vigente. "Los lobos marinos permanecerán en el Delfinario Sonora y, una vez fallecidos, no podrán ser sustituidos conforme a la ley vigente", dijo el funcionario.

Para poder contar con el proyecto listo para finales del año, el titular de Cedes dijo que esperan que les liberen el recurso este mes que sería parte de un fondo autorizado por el Congreso del Estado, el cual es un monto de 29 millones de pesos.

Recordó que suman 15 años los que ha permanecido cerrado el acuario del Centro Ecológico, reiterando que solo falta el recurso para llevar a cabo el proyecto ejecutivo, el cual ya se encuentra listo para proceder con la remodelación.

En años anteriores se contaba con un tipo estanque donde vivían los lobos marinos, quienes también presentaban show y saludaban a los visitantes, acompañados de un instructor y estos eran parte del recorrido regular del Centro Ecológico, es decir, no había cobro extra por ver a estas especies.

El acuario formará parte de las novedosas atracciones que ofrece el Centro junto con el Safari, el observatorio, el museo, las exposiciones, la sala de proyección, las conferencias y el aviario además de los cientos de especies con las que cuenta.