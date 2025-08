Cajeme cumple con Ley Colillas

Como parte del seguimiento de la aplicación de la "Ley Colillas", la cual prohíbe arrojar colillas de cigarrillos en espacios públicos como playas y parques, entre otros, y que en donde exista área de fumadores también debe haber un contenedor para estas, solo Cajeme ha cumplido con lo establecido, informó Pamela Ibarra, presidenta de la Fundación Cultura Verde.

Son un total 300 mil colillas las que se han recolectado este año, siendo el Municipio de Cajeme el único que ha participado de acuerdo a la ley para la disposición final del material a través de servicios públicos, lo que es considerado por Pamela Ibarra como un buen número.

"Las colillas que entregamos nada más fueron de Obregón, en Hermosillo no me han entregado nada. Una sola colilla contamina 50 litros de agua, es muy importante mencionar los contaminantes que son el arsénico, la nicotina, lo que es el plomo, entonces todas esas sustancias obviamente al filtrarse pues empiezan a generar esa contaminación que no queremos, y lo que sí queremos es cuidar los mantos acuíferos, entonces lo principal que deben de hacer las personas fumadoras es no arrojar la colilla", señaló la presidenta de Cultura Verde.

Dijo que una colilla tarda en degradarse alrededor de 12 años y que en Sonora se tiene un registro de 3 millones de colillas diarias. "Imagínense cómo andan, pues ya sabrán, entonces llega a los océanos y entonces empezamos a afectar al ecosistema del océano, peces y demás animales".

Ibarra destacó que es importante que la gente sepa que hay una ley vigente desde hace cuatro años, donde se estipula que las instituciones o empresas que permiten fumar, deben tener un contenedor para depositar las colillas que se pueda cerrar para que no generar contaminación, el cual pudiera ser una cubeta que se pueda sellar y enviarla a la recicladora para hacer lo propio.

También añadió que las playas es un grave problema que no se puede ocultar que la ley no se está cumpliendo porque las colillas están a la vista de todos. "Hay un decreto que se hizo hace dos años, en el cual decía ni estadios, ni parques, ni playas debe de fumarse".