Agencias de viajes proponen policía cibernética turística

Con el objetivo de evitar fraudes a través de empresas falsas que prometen paquetes o viajes turísticos, Martha Arteaga González, presidenta de la Asociación de Agencias de Viajes en Sonora, informa que han propuesto la creación de una policía cibernética turística para poder hacer las investigaciones.

Dijo que ahora con la modernidad de la agencia de viajes virtual, las cuales también deben estar registradas ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), se han detectado una serie de páginas ficticias, y que estas también deben ser verificadas por parte del usuario debido a que deben cumplir con las normas de regulación que emite Profeco, debido a que sin esta no se puede tener en un servicio virtual, venta y una promoción.

"En Sonora hay más de 40 agencias formales. Nosotros ya hemos solicitado de alguna forma a Profeco y a la Secretaría de Economía y Turismo del Gobierno del Estado, tener una policía cibernética turística, porque todos los días se abre una supuesta empresa que perjudica el sector turístico y perjudica al Estado", señaló Martha Arteaga González.

Detalló que esta modalidad de estafa no es nueva y que ya tiene décadas, y que quienes son afectados no cuentan con la posibilidad de acudir a Profeco a levantar una denuncia porque estas personas no tienen un solo registro. "Entonces ahora resulta que tenemos que dirigirnos como la judicial".

La presidenta de la Asociación de Agencias de Viajes en Sonora, también destacó que este mercado va en aumento porque el usuario se presta al no verificar la autenticidad y asimismo, advirtió que desde el cerezo se han detectado páginas virtuales, que les piden depósitos en tiendas como Oxxo.

Explicó que el usuario puede solicitar a la agencia que esté contratando su alta ante el SAT, su registro ante Profeco, el registro nacional de turismo que es emitido por parte del Gobierno Federal, y también puede verificar si son parte de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo. "Son una serie de contratos normativos que debemos cumplir".