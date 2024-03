Margarita Araux presenta su obra "Sin posdata"

La escritora y académica Olga Martarita Araux presentó su obra "Sin posdata" en medio de una solemne ceremonia celebrada en el Museo Sonora en la Revolución (Musor) en Ciudad Obregón.

Se encargó de darle la bienvenida, Sergio Inzunza, director del Musor, quien mostró admiración y orgullo por ser el recinto donde se daría a conocer la obra literaria con tanto sentimiento.

Olga Martarita Arauz es Licenciada en Literaturas Hispánicas, también es Maestra en Educación y tiene una amplia trayectoria en temas literarios.

Al abrir la bilbligrafía se puede leer lo siguiente: "Me enamoré de esta historia de amor dedicada a los protagonistas, la alumna y su maestro, escondidos en el anonimato y mi silencio cómplice".

La presentación corrió a cargo de Lupita Humildad, quien inició diciendo que con esa primera frase la mente comienza a correr para saborearse lo que se podrá encontrar en las siguientes páginas.

"Sin posdata", es una novela clasificada como narrativa romántica y contemporánea desarollada en 70 páginas; su primera edición se puede encontrar en el Musor, así como el Libros y más.

La escritora comentó que quienes lo leen han descubierto cosas que ni si quiera ella sabía, además de que le hubiera gustado vivir esa historia de amor.

"La historia está basada en un hecho real, las cartas las tengo en mi poder, entonces la historia se conjugó con la vida real y con el momento en el que yo estaba iniciando un taller de expresión literario", explicó la autora en la presentación.

Margarita mencionó que esta obra es inspirada en la novela de Elena Poniatowska titulada "Querido Diego, te abraza Quiela".

"Querido maestro, tres años para escribirle nuevamente, cuando le hablé no le compartió que me costó varios insomnios y taquicardias animarme a hacerlo, quería saber de usted todo el tiempo... Por fin me llegó el pretexto que necesitaba para el acercamiento... Soñar con usted es lo mejor que vivo, usted es mi personaje romántico, dueño de mis pensamientos, rebeldes y furiosos, escondidos y constantes", se lee en una de las cartas escritas en el libro.

"SIN POSDATA"

Es un texto que invita a reflexionar sobre las culpas y el miedo a decir lo que se siente, lo que se espera, mientras el personaje vive en una sociedad en la que es esposa, pero vive a flor de piel el enamoramiento, la admiración, la complicidad, los desahogos en un espacio y un tiempo con otra persona.