VIDEO: Mujer encara a pastor por haber abusado de ella

El incidente se registró en Indiana, en la iglesia cristiana New Life, y el señalado es el religioso John Lowe II, y acababa de confesar ante su congregación que 20 años atrás había pecado, cometiendo adulterio; sin embargo, el religioso omitió tanto el nombre, como la edad de su affaire.

Luego, el sujeto pidió perdón a la iglesia y esta le respondió con una ovación de pie. Pero no contó con una sorpresa de entre el público.

De pronto Bobi Gephart, de 43 años, apoyada por su esposo, Nate, se subieron al templete y le dijeron, delante de todos, que no nada más había adulterado, sino que tuvo una aventura con ella, cuando tenía 16 años.

Bobi relató frente a todos que hacía 20 años que el pastor Lowe II había pecado, sino, con engaños, se acercó a ella a partir de los 16, la edad legar de consentimiento en Indiana para tener sexo.

"Durante 27 años viví en una prisión. Viví en una prisión de mentiras y vergüenza (...) Tenía solo 16 años cuando tomaste mi virginidad en el piso de tu oficina. ¿Lo recuerdas? Yo sé que sí", le espetó la mujer.

En tanto ella hablaba, Nate mostró un collar de perlas y un "anillo de pureza"; el primero se lo dio la iglesia y el segundo se lo entregó el pastor LoweII mientras duró la aventura.

Acto seguido, el esposo de Bobi regresó las piezas y dijo que no exageraban la verdad; a su vez, alentaron a otras mujeres que habían recibido los "regalos" para que los devolvieran.

Consumado el acto, los esposos se marcharon y entonces, los miembros de la iglesia le reclamaron fuertemente al hombre, quien sólo atinó a admitir que sí pasaron las cosas, pero que "no es del todo cierto, pero sucedió, sí".

Tras el embarazoso incidente, la iglesia cristiana New Life emitió un comunicado en el que lamentó lo ocurrido y ofreció a apoyar a la víctima.

Por su parte, el pastor Lowe II renunció a su cargo; sin embargo, como en Indiana la edad de consentimiento es a los 16 años, es poco probable que el religioso enfrente cargos.

