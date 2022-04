Usó a su hija como moneda de cambio para comer y emborracharse

Los detestables hechos se registraron en la comunidad de Jesús María, en Córdoba, Argentina.

De acuerdo con la indagatoria por parte de las autoridades, el 30 de marzo la víctima denunció lo que le ocurría; declaró que las violaciones se registraron cuando ella era una adolescente de tan sólo 13 y 14 años de edad.

Asimismo, la joven identificó a sus agresores sexuales, y dijo que eran amigos de su progenitor.

Se inició la pesquisa, y se encontró que el papá de la chica permitía a sus amigos violar a su hija, siempre y cuando le pagaran con alcohol y comida.

Comprobadas todas las pruebas, la Cámara Sexta del Crimen sentenció al hombre a 18 años de cárcel, como partícipe necesario de abuso sexual con acceso carnal y promoción a la corrupción de menor.

En cuanto a sus "compas", que eran hermanos, la Cámara logró que fueran condenados a 11 y 13 años de prisión, respectivamente.

Durante las audiencias, la joven narró que no vivía con su papá, quien tuvo conocimiento que en el hogar donde estaba era abusada sexualmente por un tío, por lo que se la llevó; por estos hechos, el tío no fue declarado inimputable y no fue enjuiciado.

Luego que se llevó a su hija, al depravado sujeto no le importó lo que su hija había vivido, sino que lo vio como oportunidad de "intercambio".