Un soldado, entre los sepultados en Urbi; su mamá tendrá paz

Se trata de Jesús Felipe Villa Brena, quien había sido reportado como desaparecido desde el 24 de mayo del 2021.

Junto a sus restos, los cuales se encontraban sepultados clandestinamente en el patio de una vivienda de la calle De las Espadas, fueron localizadas algunas identificaciones y, al practicarle pruebas de ADN, se logró corroborar que se trataba del joven.

De manera extraoficial, trascendió que otra de las víctimas, de nombre Carlos Enrique Coira Vega, se había desempeñado como agente de la Seguridad Pública Municipal y también como elemento de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).

Cabe mencionar que el Laboratorio de Inteligencia Científica Forense (CIF) trabaja en el proceso de confronta de ADN ocho cuerpos más, mientras que los cinco restantes no dieron positivo a ninguna persona reportada como desaparecida.

MADRE DE JESÚS FELIPE DESPIDE A SU "SOLDADITO DE PLOMO"

Tras 10 meses de intensa búsqueda y de esperanzas conservadas en el corazón, como cuando lo guardó en su vientre, Mónica Brena Arballo por fin tendrá paz, pues entre los cuerpos encontrado sepultados de clandestinamente en Urbi Villa estaba el de su amado hijo, Jesús Felipe Villa Brena.

Al "Soldadito de Plomo", como cariñosamente lo llamaba Mónica, lo habían desaparecido en 2021; y aunque el dolor del alma y del corazón era profundo, jamás perdió la fe de encontrarlo y llevarlo a casa.

Tras tener la noticia del hallazgo, el cual fue positivo por unas credenciales que encontraron en el lugar, y a través de comparativa genética, su madre desahogó su dolor en redes, y escribió para el hombre que más amó, desde el fondo de su alma:

"Contigo se fue parte de mi vida me dejas mi corazón roto sin ganas de seguir con tu partida mi alma está perdida no sé cómo seguiré sin verte sin escucharte sin regañarte como dime como le voy hacer Dios te tiene a su lado tu eres y serás el amor de mi vida el hombre que más amo y amare hasta el último suspiro de mi existencia se que estás en un lugar mejor y sé que pronto te volveré a ver gracias por ser mi hijo y gracias por el regalo tan hermoso que me has dejado a tu chiquitín gracias hijo por hacerme tan feliz te amaré siempre no lo dudes descansa en paz mi gusano mi soldadito de plomo".