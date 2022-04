Termina baleado

El hecho se presentó en la calle Cimarrón y Coahuila en dicho asentamiento humano. Al lugar arribaron elementos policiacos de diversas corporaciones y paramédicos de la Cruz Roja quienes revisaron al afectado.

El lesionado no quiso ser trasladado a un nosocomio y tras ser entrevistado por las autoridades indicó que no fue una agresión armada si no un accidente.

Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AIMC), levantaron el reporte correspondiente, para que en base a ello se descarte que no se trató de un atentado y, averiguar quién detonó el arma y si é

sta cuenta con un permiso.