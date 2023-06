Sobrino de la actriz Florencia de Saracho desaparece en Agua Prieta Sonora; es discapacitado

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora emitió una ficha de búsqueda del joven José Alfonso Morales Hurtado, quien desapareció en Agua Prieta el 15 de junio del año en curso.

El muchacho, que tiene capacidades diferentes, tiene 25 años de edad, salió de su casa y debido a su condición, sufre de desorientación.

A la búsqueda del joven se han sumado autoridades de los tres niveles de gobierno, que desde el primer día no han dejado de buscarlo.

La Fiscalía General de Justicia en el Estado (FGJE) pidió la colaboración de la ciudadanía para que, si cuenta con información que ayude a dar con José Alfonso, lo reporte al 911 o al teléfono 662 142 4970 de la Comisión de Búsqueda de Sonora.

También la Comisaría de Seguridad Pública proporcionó un número telefónico al cual reportar cualquier dato: 633-100-55-85.

José Alfonso es sobrino de la actriz hermosillense Florencia de Saracho, quien a través de sus redes sociales, se sumó a la petición de ayuda a la ciudadanía para encontrarlo, pues llevan más de 10 días sin tener noticias suyas.

Florencia, protagonista de telenovelas como Mar de amor, Cuando me enamoro y Amor bravío, publicó un video en el que pide ayuda a los sonorenses.

"Esto que les voy a decir sí es muy serio. Les pido por favor si saben algo: él es mi sobrino, es hijo de mi prima-hermana, es muy cercano a mí y está desaparecido", explica Florencia.

Añadió que las personas que tengan información del paradero de su sobrino, pueden hacérsela llegar vía redes sociales @flordesaracho.

"Les pido a todo Sonora que si saben algo de él me hablen, me escriban aquí y si no saben nada no me escriban, por favor, porque voy a estar muy pendiente y luego se me saturan los mensajes. Si me escriben cosas bonitas se los agradezco, pero ahorita quiero estar pendiente por si lo han visto me ayuden, por favor, y ayúdenme a difundir", puntualizó.