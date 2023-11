Se manifiestan repartidores de plataformas en Cajeme; exigen un alto a la delincuencia

Justicia y garantías para el ejercicio de su trabajo, fueron las demandas de un grupo de choferes de motos que trabajan como repartidores mediante plataforma digital en Cajeme, y que esta mañana se manifestaron por fuera de Palacio Municipal.

"Nos sentimos amenazados por los delincuentes, valientemente mis compañeros están aquí acompañándome, porque estamos pidiendo al presidente municipal que haga algo, ya no es cuestión de algo material solamente, ahora se están perdiendo vidas, se le tiene que hacer justicia a Marco Antonio", expresó Jorge Cosme.

Esto, luego del asesinato de Marco Antonio, un chofer que el domingo en la madrugada falleció a manos de un delincuente, quien pretendía apoderarse de sus pertenencias.

Ese evento violento fue "la gota que derramó el vaso" para los choferes y repartidores que operan mediante las distintas plataformas, pues afirman que constantemente son víctimas de delincuentes.

"A mí me han querido asaltar más en el día, ya tenemos psicosis, yo no dejo que nadie se me acerque cuando ando en la moto o me bajo a un restaurante, no doy chance de nada porque pienso que así me prevengo", narró un motociclista, quien prefirió conservarse en el anonimato.

SE REÚNEN CON AUTORIDADES

Previo a la manifestación de los choferes, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal emitió un comunicado en el cual informó que el comandante de Tránsito y el director operativo de la Policía habían sostenido una reunión con algunos choferes, la cual derivó en acuerdos para trabajar de la mano, denunciando cualquier incidencia al 911, o bien, al C-2 de la Policía Municipal.

"Yo no me enteré, si me hubiera enterado hubiera ido, supe que hubo poca participación y malamente, porque somos demasiadas personas que estamos trabajando en las aplicaciones y hay poco apoyo", sostuvo Jorge Cosme.

Desesperados, el chofer agregó que tanto él como sus compañeros esperan resultados en el combate a la delincuencia por parte de las autoridades.