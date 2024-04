Se manifiestan familiares de joven "levantado" en Cajeme; exigen avance en las investigaciones

Como un joven tranquilo y muy amistoso, es como la señora Guadalupe Rentería López describió a su hijo, quien se encuentra desaparecido desde la noche del sábado, cuando sujetos armados lo privaron de la libertad.

MOMENTOS DE PÁNICO

Tal y como oportunamente se dio a conocer, el "levantón" sucedió a eso de las 20:30 horas, cuando Freed Gastón López Rentería, de 26 años, se encontraba en su casa en la calle Lasallistas del fraccionamiento Las Haciendas, sección Los Monjes, en Ciudad Obregón.

Su madre dijo que al menos tres sujetos armados irrumpieron en el domicilio y mediante amenazas se llevaron al joven.

"Yo alcancé a tirarme a un lado de la cama cuando entraron, antes de que se lo llevaran él volteó y me dijo que me escondiera, yo no pude hacer nada para evitar que se lo llevaran", mencionó la señora, quien, además, recordó que su hijo vestía en ese momento un pants corto azul marino, playera de tirantes gris con rayas de color enfrente y chanclas negras.

DENUNCIA INTENTOS DE EXTORSIÓN

Debido a que a través de redes sociales se ha solicitado a la ciudadanía información para dar con el paradero de Freed, y se ha proporcionado el número de su madre, algunas personas han intentado extorsionarla.

"He tenido muchas llamadas de extorsiones, donde me piden dinero para que liberen a mi hijo; ha sido falso todo lo que he recibido, me han mandado fotografías de gente que no es mi hijo, o me dicen que me lo matan porque no he cooperado, pero todo ha sido falso", expresó.

PIDEN AGILIZAR LA BÚSQUEDA

La mañana del martes, amigos y familiares del muchacho se reunieron en la calle Miguel Alemán y Zaragoza, y marcharon hasta Palacio Municipal, donde se manifestaron para exigir a las autoridades que se agilicen las labores de búsqueda.

En ese lugar, fueron atendidos por autoridades locales, además del delegado de la Zona Sur de la Fiscalía del Estado.

"Me dicen que ya están trabajando en el caso de mi hijo, que espere respuestas en estos días, de todas maneras, nos vamos a seguir moviendo nosotros, familia y amistades, no vamos a parar", comentó Guadalupe Rentería, quien finalizó diciendo que en caso de que no haya resultados volverían a manifestarse.