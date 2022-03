Policías niegan ayuda a madre para su hijo: lo mataron

El incidente se registró en la colonia de recién creación 5 de Febrero, en Culiacán, y de acuerdo con la mujer, su hijo Efrén, de 30 años de edad, fue agredido a golpes por varios desconocidos cuando caminaba rumbo a su casa.

El joven corrió buscando dónde esconderse, pero sus verdugos le dieron alcance en una vivienda de lámina, donde terminó asesinado a balazos.

Cuando la mujer supo que su hijo estaba en peligro, llamó a la línea de emergencia 911, pero como la colonia es nueva, los uniformados le pedían los nombres de las calles donde se registraba el incidente, pero al no contar con nomenclatura la señora no pudo ubicarlos, por lo que la respuesta del servicio fue que no podían mandar una patrulla.

El silencio imperó, y fue en la mañana de este martes cuando Efrén fue encontrado muerto dentro de un agujero que se encontraba por fuera de una casa de lámina; tenía varios balazos.

De acuerdo con peritos, Efrén fue atacado a dos cuadras de donde su cadáver fue encontrado, por lo que presumen huyó intentando esconderse.