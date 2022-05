Piden justicia para Panchito; fue golpeado por Guardia Nacional

Navojoa, Sonora.- La mamá del afectado mencionó que su hijo sufre de microcefalia y que él siempre trae un teléfono celular.

PUBLICIDAD

"Mi hijo trae un celular, pero este no sirve, solo lo trae y ese es nuestro coraje porque le dieron a entender que a lo mejor estaba informando de las actividades de la Guardia Nacional y no fue así", comentó.

Ya se tiene una denuncia y personal del DIF de Navojoa ayudó para que se lleve a cabo todo el proceso.

"Si me ha ayudado mucha gente, entre ellos personal del DIF, y mi hijo entrará con la psicóloga para que empiecen ayudarlo, porque quedó muy afectado, él no quiere ver a nadie, en verdad está asustado y traumado del percance que tuvo.

"A mi hijo lo conocen todos en Bacabachi, es un joven de 28 años deportista y juega con los Bravos de Navojoa, un equipo de beisbolistas de capacidades especiales, su recorrido siempre es del súper, donde se la lleva, al estadio. Es su vida, andar en estos caminos, el no es agresivo al contrario muy servicial y todavía no entendemos cómo fue esto posible, que hayan agredido a un joven bueno y más sabiendo que no está bien", expresó.

Está la denuncia interpuesta y quieren justicia para el joven que presenta secuelas de daños psicológico, expusieron.

"Quiero agradecer a aquellas personas que se han acercado para ofrecer su ayuda, muchas gracias", expresó.

Los que padecen este trastorno neurológico infrecuente que es llamado microcefalia, generalmente presentan diferentes grados de discapacidad intelectual, aunque un pequeño porcentaje de ellos no padece de ningún retraso en su desarrollo neurológico.

Afectados pueden también manifestar retraso del habla y de las funciones motoras, enanismo o baja estatura, deficiencias visuales y auditivas y otros problemas asociados con anomalías neurológicas.