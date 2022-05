Mujeres enterradas bajo las balas

En lo que va del año nueve mujeres han sido asesinadas, el común denominador de los crímenes son las balas, pues todas ellas han perdido la vida como consecuencia de lesiones provocadas por proyectiles de arma de fuego, una de ellas siendo una víctima colateral.

PUBLICIDAD

Gabriela tenía 33 años cuando falleció producto de un atentado que recibió. Dicho asesinato representó la primera muerte violenta de una mujer del presente año. Hecho que se consumó el pasado 06 de enero en la Comisaría de Cócorit.

Desde ese hecho a la fecha nueve mujeres han sido asesinadas en el municipio de Cajeme, la más reciente una enfermera que trabajaba en el Seguro Social, quien a diferencia de los otros crímenes el ataque no iba dirigido a ella.

La víctima había concluido su turno en dicho nosocomio, se dirigía a su casa en Providencia y al momento de llegar a su domicilio enfrente de su casa iba pasando un individuo, al cual atacaron a balazos, proyectiles que impactaron el cuerpo de la dama.

El suceso se presentó la noche del viernes en la calle Quetchehueca entre bulevar Providencia y Tepeyac, en la colonia Severo Girón, en mencionado asentamiento humano.

La mujer fue identificada como Mayra C. R., de 38 años, quien fue trasladada en un vehículo particular al área de urgencia del Seguro Social, y tras minutos de agonía no soportó las heridas y perdió la vida.

El extinto mes de abril significa el mes más violento para las mujeres, pues en tal periodo cinco féminas murieron por agresiones armadas.

Febrero registró tres asesinatos de mujeres, el primer de ellos fue el día 08, cuando Nereyda de 40 años fue ejecutada en la colonia Faustino Félix, el segundo se gestó el día 12 en la colonia Libertad, zona donde Ana de 58 años fue acribillada y el tercero se efectuó el día 23 en la colonia Aves del Castillo, en tal punto Janeth de 21 años dejó de existir al ser agredida a balazos.

Marzo registró un hecho violento, pero fue uno que consterno a la sociedad porque una mujer de 83 años de edad fue asesinada por su propio hijo, quien le disparó y después se suicidó. El fatal suceso se presentó el día 06 en la colonia Faustino Félix, ese día la señora Leonila, a quien de cariño le decían "Doña Lila", murió a manos de su hijo.

Es así como en Cajeme los atentados han cobrado la vida de cientos de víctimas, siendo las mujeres un blanco que ha sido golpeado por las balas y en algunos casos como el de la enfermera son situaciones que la ciudadanía reprocha porque arrebatan la vida de una persona inocente.