Listo el operativo por Semana Santa 2024 en Cajeme

Como todos los años, autoridades y cuerpos de emergencia instalarán puestos en la carretera hacia la Presa Álvaro Obregón y paseos campestres cercanos, para prevenir incidentes; o atenderlos a la brevedad en caso de que estos se presenten.

En esta ocasión, el despliegue iniciará el jueves 28 de marzo; y terminará el día 31, además, participarán más de 450 elementos entre Cruz Roja, Bomberos, Protección Civil, Seguridad Pública Municipal, Marina y Guardia Nacional.

BOMBEROS TRABAJARÁN EN TODO EL MUNICIPIO

De acuerdo con el subcomandante de Bomberos, Ramón Tabardillo, en el operativo participarán alrededor de 20 elementos de línea, más voluntarios.

"Tendremos disponibles siete unidades; una ambulancia, una de ataque rápido, una máquina extintora, la unidad de rescate acuático, además de tres camionetas", mencionó.

Asimismo, dijo que instalarán su puesto en la escuela del Kilómetro 9, asentamiento también conocido como "El Pueblito".

Cabe señalar que, en el casco urbano la operatividad de los "apagafuegos" será normal, pues por turno habrá 20 elementos distribuidos en las cinco estaciones.

Entre los incidentes que más se presentan, Tabardillo dijo que se encuentran los incendios de vehículos y de maleza; y aunque desde hace dos años no se ha tenido reporte de personas ahogadas en estas fechas, dijo que tienen personal y equipo preparado para atender esos percances.

RECOMIENDA CRUZ ROJA LLEVAR BOTIQUÍN

Para quienes vayan a salir durante la Semana Mayor, el coordinador de socorros en Ciudad Obregón, José Luis Osegueda Osegueda, recomendó llevar un botiquín de primeros auxilios.

"Debemos tener en el botiquín lo básico para una curación; como alcohol, gasas y vendas, además de medicamento que acostumbremos tomar", mencionó.

En el caso de la benemérita institución, Osegueda Osegueda dijo que instalarán un puesto de atención en el entronque de la carretera a Tesopaco, donde estarán alrededor de 30 personas.

Al igual que los "apagafuegos", Cruz Roja no descuidará el servicio de atención a emergencias en la ciudad, ya sea en ambulancia o en las Delegaciones de Obregón y la Comisaría de Esperanza.

DESPLEGARÁN MÁS DE 100 POLICÍAS

De acuerdo con información proporcionada por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, se desplegarán un total de 160 elementos de la Policía y Tránsito, quienes estarán en distintos puntos, tanto en la carretera Hornos – Esperanza, como en caminos vecinales del Valle del Yaqui.

En ese sentido, Claudio Cruz Hernández; titular de la corporación, recomendó a los automovilistas que no excedan los límites de velocidad y respeten los señalamientos de tránsito; además de no consumir bebidas embriagantes y utilizar el cinturón de seguridad, además de no usar el celular al conducir, y obedecer las indicaciones de las autoridades.

SEMANA SANTA EN NÚMEROS