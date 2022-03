Hallan más de 100 mil pastillas de fentanilo en ollas de barbacoa

A pocas horas de un importante decomiso de fentanilo en la frontera de Nogales, de nueva cuenta se confiscó otro cargamento de la misma droga.

Lo que llamó la atención, más que la importante cantidad de droga incautada, fue la forma en que la transportaban, ya que iba escondida en ollas de barbacoa.

El director del Puerto de Nogales del Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), Michael Humphries, informó que todo ocurrió cuando los oficiales vigilaban las puertas de ingreso a Estados Unidos por una de las garitas de la localidad, detectando el inusual cargamento.

Aproximadamente 130 mil dosis de fentanilo iban ocultas en ollas eléctricas llenas de barbacoa, mismas que fueron confiscadas por autoridades de la Aduana y el hombre que las transportaba fue asegurado.

UNIQUE CONCEALMENT METHOD: @CBP Officers at the Port of Nogales are always hard at work! Yesterday Officers discovered over 130,000 fentanyl tablets hidden within a crockpot. Thank you #CBP Nogales Officers for intercepting this unusual concealment method! pic.twitter.com/2Y8FYlVtl8