Golpea a su mujer y acaba macheteado por su hijo

El trágico evento de violencia familiar se registró en el ejido Bellavista, del municipio El Higo, ubicada al norte de Veracruz, y de acuerdo con el parte médico, el herido registró profundas lesiones en los antebrazos.

De acuerdo con el reporte, Nicolás "N", de 48 años de edad, llegó a su casa molesto; luego se dio una discusión con su esposa, Juana, de 36 años, que pasó de ello a agarrarla a golpes.

Al ver lo que estaba pasando, y en un afán de defender a su mamá, el joven tomó un machete y se le fue encima a su padre.

El jefe de familia intentó cubrirse los machetazos con los brazos, y recibió los golpes en los antebrazos, lo que le provocó profundas heridas.

Luego que sorteó el ataque, Nicolás, herido, salió caminando hasta una clínica particular, donde le atendieron las lesiones, que, aunque profundas, no pusieron en riesgo la vida, no las extremidades superiores.

Con el reporte de hechos, elementos de la Fuerza Civil detuvieron al joven, quien quedó a disposición de la Fiscalía, que indagará lo ocurrido y están a la espera de que el padre interponga denuncia, o si se dará seguimiento como violencia contra la mujer.