En Cajeme se accidentan motociclistas en la 410

Con lesiones en distintas partes del cuerpo resultaron un hombre y una mujer, quienes sufrieron un aparatoso accidente cuando viajaban en una motocicleta.

El incidente se registró a las 00:10 horas del lunes, en la calle Paseo Miravalle y Mexicali de la colonia Sóstenes Valenzuela Miller o "410", cuando la liviana unidad en la que viajaban; una Italika FT150 de color azul, se impactó con un montículo de tierra mientras circulaba hacia el sur.

Dicha loma, fue colocada en ese lugar para cerrar el acceso a la Paseo Miravalle; vialidad que actualmente es reparada en el tramo comprendido desde la calle Ley Federal del Trabajo hasta la Obrero Mundial.

Debido al exceso de velocidad, la conductora de la motocicleta, identificada como Joselyn Andrea C. B. de 24 años, no pudo frenar a tiempo al percatarse de que no había paso, por lo que al chocar con la loma de tierra, tanto ella como su acompañante de nombre Germán A. C: y 41 años de edad, alieron volando por los aires y se lesionaron al caer al suelo.

Fue necesario que acudieran paramédicos de Cruz Roja para brindarles primeros auxilios y trasladarlos a un hospital, en tanto que elementos del Departamento de Tránsito se hacían cargo de tomar nota de los hechos, para los fines legales correspondientes.