En Cajeme, familiares de los policías "levantados" en Pueblo Yaqui se manifestaron en Palacio Municipal

Con pancartas en mano, y la tristeza e incertidumbre reflejada en sus ojos, familiares de Marco Antonio, Carlos Armando y José de Jesús López Félix se plantaron afuera del Palacio Municipal de Cajeme para exigir resultados a las autoridades, en cuanto a las labores de búsqueda de los tres hombres privados de su libertad.

"Aquí estamos para pedirle al alcalde que se acerque con nosotros porque él dice que están en comunicación con nosotros, y hasta ahorita no, ni personal de la Fiscalía se ha presentado con nosotros", mencionó Carmen López Félix, hermana de los desaparecidos.

La mujer agregó que la mañana del viernes se comunicó con el secretario de Seguridad Pública, Claudio Cruz Hernández, quien le dijo que no había novedades sobre sus consanguíneos.

"Nosotros queremos por favor que nos los regresen, estamos destrozados, él tiene nietos y ellos no quieren ni comer, son unos niños y delante de ellos se lo llevaron, no respetaron ni eso", mencionó Marcela Mariscal Cantúa, esposa de Marco Antonio.

La mujer señaló que a una semana del violento episodio, no cuentan con custodia por parte de alguna autoridad policiaca, ni vigilancia en el sector.

Por su parte, la esposa de Carlos Armando dijo que no les interesa quiénes, ni por qué los privaron de su libertad, y solamente quieren es que los tres hombres regresen.

"No queremos saber nada, nomás que estén con nosotros, no sabemos por qué tanta crueldad, mis suegros están derrotados, no sabemos si resistan para cuando ellos regresen", expresó.

Los familiares de los policías desaparecidos fueron atendidos por la secretaria del Ayuntamiento, Lucy Haydeé Navarro Gallegos, y Carlos Ramsel Cuen Miramontes, titular de Asuntos de Gobierno.