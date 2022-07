Detienen a agresivo sujeto con su mamá

Todo inició a las 14:40 horas, cuando los oficiales realizaban recorridos de vigilancia y observaron al tipo en cuestión mientras discutía con su madre y le jaloneaba un bolso.

Los agentes descendieron de la patrulla e intervinieron; sin embargo, cuando pretendían detener al individuo, este se echó a correr e intentó agredirlos.

Por tal motivo, los policías pidieron apoyo y se inició una intensa persecución en el fraccionamiento Puerta de Hierro, incluso, uno de los oficiales accionó su arma de cargo en al menos una ocasión para controlar la situación.

Una vez que el tipo fue capturado, lo trasladaron a la Unidad de Seguridad y Servicios Integrales (USSI) Norte, ubicada en calles Pascual Orozco y Castillo de Windsor.

Se trata de José Isaac N. Z., 35 años, hijo de un agente de la Policía Municipal, a quien le aseguraron un machete, con el que presuntamente intentó atacar a los uniformados.

"Mi hijo me pidió dinero y no le di, por eso me arrebató el bolso. Los policías iban pasando y, cuando vieron (lo que pasaba) comenzaron a corretearlo con sus armas; le atravesaron una patrulla y lo tumbaron", comentó Silvia S., madre del detenido, quien además reconoció que el individuo tiene un problema de adicción.