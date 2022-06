Denuncian a juez civil

El licenciado Carlos Amaya, señaló que a este caso anteceden 6 amparos y quejas en el Tribunal Colegiado del Quinto Circuito del Supremo Tribunal de Justicia, además, agregó que denunció a la juez por la presunta comisión de los delitos contra la administración, hechos de corrupción, abuso de autoridad, incumplimiento de deber legal y lo que resulté.

PUBLICIDAD

Lo anterior, deriva de un litigio por pago de honorarios, el cual, inició en 2021, además, dijo que hay dos particulares implicados, cuyas identidades no fueron reveladas por el principio de presunción de inocencia.

"Por arbitrariedades de la juez se me cerró el juego y no me deja actuar, porque hay tráfico de influencia en aquellos particulares que no quise nombrar, es un caso de pago de honorarios que no se quieren realizar".

Asimismo, el abogado mencionó que no existe antecedente de que se denuncie a un juez en el municipio.

"Podríamos estar marcando un precedente, pero si existe una posibilidad y lo contempla el código penal, sé que es una situación extrema, pero no existe ya una posibilidad de arreglo ante la negligencia e ineptitud de los nuevos jueces"

Por último, Carlos Amaya invitó a la ciudadanía en general a agotar todas las instancias posibles en estos casos.