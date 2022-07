Chocan en la entrada a Quetchehueca

El percance vial sucedió a las 07:25 horas, cuando un sedán Nissan Versa de color rojo circulaba por la Norman E. Borlaug hacia el norte, y al llegar a la 1400 viró hacia el poniente rumbo al mencionado asentamiento rural, e invadió carril de circulación a una pick up Ford Lobo de color rojo.

Al producirse el choque de frente, el conductor del Versa resultó lesionado y fue trasladado a un hospital de Ciudad Obregón, donde quedó bajo observación médica. Se trata de Jesús Marion L. S. de 25 años de edad, con domicilio en la ciudad de Huatabampo.

En cuanto al chofer de la pick up, un hombre de 74 años de edad de nombre Guillermo M. C., resultó con lesiones menores y no fue necesario su traslado al nosocomio.

Agentes del Departamento de Tránsito Municipal se encargaron de tomar nota de lo ocurrido, y ordenaron que los vehículos participantes en el choque fueran depositados en el corralón.