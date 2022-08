Buscan más restos de la joven Keyla

Como se informó en su momento, el pasado 8 de marzo, algunos fragmentos óseos pertenecientes a la muchacha de 14 años de edad fueron localizados en un predio de las citadas calles; sin embargo, hasta el pasado martes se logró corroborar su identidad por medio de ADN.

Acompañados por las Guerreras Buscadoras de Cajeme, familiares "peinaron" el sector donde se hizo el hallazgo, con la esperanza de ubicar las partes faltantes del cuerpo.

Ante la situación, la líder del colectivo hizo un llamado a Servicios Periciales de la Fiscalía para evitar que se sigan presentando casos similares.

"Cuando se encuentren un cuerpo expuesto revisen, que busquen los demás restos, se me hace imposible que entreguen solo unas partes del cuerpo, si se tratara de mi familiar yo no lo hubiera recogido hasta que me lo entregaran completo", mencionó Silvia Velázquez, quien además, agregó que ya se han registrado casos similares.

"No es la primera vez que sucede, ya han encontrado cuerpos y después nosotros vamos y revisamos y encontramos más restos".

Otra de las inquietudes que tienen las integrantes de Guerreras Buscadoras, es la tardanza del proceso de entrega de cuerpos.

"Queremos saber el motivo por el que tardan tanto para entregar los cuerpos, hay casos en los que han tardado dos años, a pesar de que estas personas estaban reportadas como desaparecidas y hay muestras de ADN de sus familiares", dijo Ana Castro, quien también pertenece al grupo de búsqueda de desaparecidos.