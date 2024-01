Buscan a Cornelio por el asesinato de su esposa y un testigo en la sierra de Álamos

Difundido a través de las redes sociales y confirmado tiempo después por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) se reportó como prófugo a Cornelio "N", señalado como el asesino de su esposa Alba "N" y del testigo Teodoro "N".

Los hechos se registraron la tarde del jueves, en la comunidad conocida como El Guamúchil, ubicado en la sierra de Álamos, donde además resultaron afectados por lesiones de proyectil de arma de fuego, Gerardo "N", Leonorilda "N" y Alexis "N", este último como hijo del infractor.

Posterior al ataque, se reportó que el agresor habría huido a Sinaloa, por lo que se montó un operativo en los tres niveles de gobierno para dar con su paradero.

Aunque no se ha dado a conocer el móvil de la agresión, se presume que un ataque de celos de Cornelio habría sido el detonante que lo llevó a cometer el delito.

ALERTA A LA POBLACIÓN

Después del atentado, el alcalde de Álamos, Víctor Balderrama Cárdenas, señaló que el hecho provocó consternación y preocupación en las familias de Álamos, por lo que se sumaron policías a la búsqueda.

Mencionó que la mujer que perdió la vida tenía 54 años de edad, mientras el resto de los lesionados fueron atendidos por personal del hospital de Álamos y se reportaban fuera de peligro.

También puntualizó que se tenía mucho tiempo que en Álamos no sucedía una tragedia similar; sin embargo, llamó a la población a no atemorizarse y denunciar cualquier indicio que lleve a su arresto, el cual hasta el cierre de edición no se realizaba.