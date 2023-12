Atacan a agentes de la AMIC en Cajeme; entre los agresores iba un policía

Como si se tratará de una escena de una película de acción, se vivió un episodio sangriento en Ciudad Obregón; lamentablemente el hecho no fue ficticio y forma parte de la realidad que se presenta en Cajeme en torno a sucesos violentos que se plasman de manera constante, al establecer las estadísticas que en el municipio al menos dos personas son ejecutadas cada 24 horas.

Alrededor de las 9:30 de la mañana de este sábado, elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) efectuaron una persecución en la salida norte de Ciudad Obregón.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) informó a través de un comunicado publicado en su página de Facebook, que los elementos de la AMIC se dirigían a Hermosillo, cuando sujetos armados que viajaban en un automóvil los atacaron a balazos.

"Se inició una persecución en la que los vehículos de los agentes recibieron impactos por disparo de arma de fuego, por lo que, haciendo uso de sus armas de cargo repelieron la agresión, neutralizando a tres personas en las inmediaciones de las calles Sufragio Efectivo y Cananea", cita parte del escrito emitido por las autoridades.

Tras repeler la agresión, los agentes de la AMIC abatieron a los sujetos, quienes viajaban en una vagoneta de la marca Suzuki color plata, modelo reciente, la cual quedó abollada por los impactos de bala que recibió.

Las fuertes detonaciones no pasaron desapercibidas y alarmaron a la gente que pasó por el lugar, pues donde se presentó el evento es un sitio muy concurrido, por donde se desplazan cientos de unidades al ser el acceso y salida del lado norte a la ciudad, donde además se ubican varios establecimientos comerciales.

Tras el enfrentamiento, al sitio se desplazaron elementos de diversas corporaciones, mismo que quedó restringido, lo que generó un gran embotellamiento en la calle Sufragio, por lo que agentes de tránsito se dieron a la tarea de desviar las unidades a rutas alternas para que pudieran seguir con su trayecto.

El comandante de Cruz Roja Obregón, José Luis Osegueda Osegueda, informó que al llegar los paramédicos encontraron en el sitio a dos individuos sin signos vitales, mientras que la otra persona estaba con vida.

La persona lesionada fue trasladada al Isssteson, donde falleció a los pocos minutos de haber ingresado, al no superar las heridas.

Trascendió que quien falleció en el nosocomio era un policía municipal, identificado como Carlos Enrique S. V., de 27 años, quien no portaba uniforme, pues no estaba en función; de las otras víctimas se desconoce su identidad, pues las autoridades aún no las han revelado.

Cabe señalar que el elemento que perdió la vida era hijo del expolicía Fernando Salas Collazo, quien murió al ser asesinado el 28 de marzo de 2014.