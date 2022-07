Arrasa fuego con viviendas de "El Chorizo"

Dos familias perdieron todas sus pertenencias, piden apoyo a la ciudadanía

Julio 27, 2022 - 11:52 a.m.

Por: Roke Arballo Julio 27, 2022 - 11:52 a.m.

Dicho siniestro sucedió poco después de las 08:00 horas en el sector conocido como "El Chorizo"; un conjunto de viviendas ubicadas a un costado de las vías del tren en el kilómetro 4.5 de la carretera Internacional, tramo Obregón – Esperanza.

"Nosotros estábamos dormidos, yo nomás me acuerdo que mi esposo me levantó y me sacó de la casa, cuando menos pensé ya estaba una llamaradota", narró María Azucena de 27 años.

Con la voz entrecortada, la mujer dijo que solamente lograron sacar una motocicleta, con la cual, su esposo recolecta material para reciclaje. En cuanto a su ropa, muebles y demás pertenencias, fueron arrasadas por el fuego.

La señora María Elena, de 70 años de edad, también quedó desamparada a causa del siniestro, ya que solo sacó sus documentos personales al percatarse de que su casa se quemaba.

"Cuando la casa comenzó a quemarse yo estaba lavando mi bote por si nos traían agua, desde la semana pasada no nos traen, por eso no pude hacer nada", mencionó la septuagenaria, quien dijo que lo que más lamenta haber perdido es su refrigerador y su televisión.

Por su parte, la joven Rosa de 17 años, quien vive con su madre y tres hermanitos más, mencionó que el fuego alcanzó parte de la cocina de su casa y dañó una pared.

Elementos del Departamento de Bomberos acudieron a bordo de dos máquinas extintoras y una pipa para controlar el fuego, mientras que elementos de la Policía Municipal asignados a la Comisaría de Esperanza les brindaban resguardo.

Asimismo, personal de Cruz Roja atendió a los afectados, ya que algunos entraron en crisis nerviosa.

Las tres familias, dijeron que necesitan madera y láminas para poder construir nuevamente sus viviendas.

Asimismo, necesitan ropa de mujer de talla grande, pantalones de hombre talla 34 y camisetas grandes, ropa de niña de tallas 12 y 14; y de niño de 10 años.

Quien desee apoyarlos, puede comunicarse al celular 6442 51 62 90, con la señora María Elena, o bien, pueden acudir a la dirección anteriormente mencionada.