ALERTAN sobre nueva forma de drogar mujeres

Mediante su cuenta de Instagram, la dueña de una tienda de ropa en Hermosillo, Fernanda Bartolini, denunció que esta forma de agredir personas ya está operando en la capital de Sonora.

La empresaria cuenta que la manera en que los delincuentes actúan ahora, sin que sean vistos, es que cuando llegas en tu auto a un lugar, al regresar encuentras en el parabrisas o en la puerta de tu carro una carta con tintes religiosos.

Sin embargo, dentro de ella, los criminales colocan una droga que, al abrir el sobre o desplegar el mensaje, la potencial víctima aspira la sustancia, que poco a poco empieza a hacer efecto, hasta "noquear" a la persona.

"Me habló una clienta para comentarme que al salir de mi tienda, después de rentar, en el vidrio de su carro estaba un sobre y que lo agarró. Ella y su hija hablaron de que habían leído en Facebook al respecto, de que las drogaban a través de esa carta. La curiosidad le ganó a la hija y abrió el sobre. Por dentro venía una hoja que hablaba de Dios y la volvió a doblar y guardar. Minutos más adelante la muchacha se empezó a marear, como a desmayarse y la mamá se asustó. Me habló para contarme y decirme que es algo real. Yo lo había leído en Facebook, pero no creo que mi clienta me haya mentido", escribió Fernanda.

Y de acuerdo con una publicación posterior, Bartolini comenta que desde que dio a conocer el hecho, muchas hermosillenses le han escrito que han vivido una situación similar, por lo que exhortó a todas la mujeres a cuidarse y tener precaución con lo que encuentran en sus vehículos, pues esta forma de ataque no nada más la usan para robar, sino también para secuestrar.