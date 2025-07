Balean a una persona en la colonia Libertad

La violencia continúa presente en Cajeme, y es que durante la tarde de este jueves se registró una intensa movilización policial luego de que vecinos de la colonia Libertad dieran aviso de una agresión armada en el cruce del bulevar Las Torres y calle 300.

Fue alrededor de las 16:15 horas, cuando se dio conocimiento del hecho violento, mismo que, de acuerdo a vecinos del lugar, una persona del sexo masculino fue interceptada en el sitio por sujetos armados, quienes dispararon contra él para posteriormente huir del lugar con rumbo desconocido.

La víctima, de quien no se dio a conocer su identidad, quedó tirada en el lugar presentando heridas de proyectil de arma de fuego, por lo que fue rápidamente trasladada a un hospital de la localidad a bordo de un vehículo particular, pero lamentablemente murió durante el trayecto al no superar las lesiones.

Al sitio acudieron elementos policiacos de los tres órdenes de gobierno, a fin de llevar a cabo el resguardo del lugar, así como para recabar los indicios balísticos e interrogar a los potenciales testigos del hecho violento.