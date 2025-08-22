  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 22 De Agosto Del 2025
SÍGUENOS
Noticiero

Sonora a Diario con Joel Gutiérrez, viernes 22 de agosto de 2025

Empieza el día y entérate de las mejores noticias que suceden en Sonora; lunes a viernes de 7:00 a 8:30 de la mañana

Ago. 22, 2025
Sonora a Diario con Joel Gutiérrez, viernes 22 de agosto de 2025
Redacción
Redacción
Contenido Relacionado
Noticiero Sonora a Diario, con Joel Gutiérrez, jueves 21 de agosto de 2025
Noticiero

Noticiero Sonora a Diario, con Joel Gutiérrez, jueves 21 de agosto de 2025

Agosto 21, 2025

Empieza el día y entérate de las mejores noticias que suceden en Sonora; lunes a viernes de 7:00 a 8:30 de la mañana

Horóscopos de Mhoni Vidente de hoy, 20 de agosto: Un día de reflexión para el amor y avances en el trabajo
Noticiero

Horóscopos de Mhoni Vidente de hoy, 20 de agosto: Un día de reflexión para el amor y avances en el trabajo

Agosto 20, 2025

Descubre lo que los astros predicen para tu signo zodiacal y prepárate para lo que viene, según la reconocida astróloga cubana

Noticiero Sonora a Diario, con Joel Gutiérrez; miércoles 20 de agosto de 2025
Noticiero

Noticiero Sonora a Diario, con Joel Gutiérrez; miércoles 20 de agosto de 2025

Agosto 20, 2025

Empieza el día y entérate de las mejores noticias que suceden en Sonora; lunes a viernes de 7:00 a 8:30 de la mañana