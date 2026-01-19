Santoral de hoy, 19 de enero: San Mario y los mártires que la Iglesia recuerda este día

Este lunes 19 de enero de 2026, el santoral de la Iglesia Católica conmemora a San Mario, un cristiano de origen persa cuya vida quedó marcada por la fe, la caridad y el martirio. Junto a su esposa Marta y sus hijos Audifax y Ábaco, San Mario es recordado como uno de los testimonios más firmes del cristianismo primitivo, en una época en la que profesar la fe significaba arriesgar la vida.

Según la tradición, Mario era un comerciante que emprendió un largo viaje desde Persia hasta Roma con un propósito profundamente espiritual: venerar las reliquias de los mártires y orar en las tumbas de los apóstoles Pedro y Pablo. Este peregrinaje se desarrolló a finales del siglo III, durante el gobierno del emperador Claudio II, un período especialmente hostil para los seguidores de Cristo.

Una vez en Roma, la familia no pasó desapercibida. Su compromiso con los cristianos perseguidos se manifestó en obras concretas, como asistir a los encarcelados, acompañarlos en la oración y dar sepultura digna a quienes habían sido ejecutados por su fe, especialmente en la Vía Salaria. Estas acciones, movidas por la compasión y la esperanza cristiana, pronto llamaron la atención de las autoridades romanas.

Descubierta su condición de cristianos, Mario, Marta y sus hijos fueron arrestados y presionados para renunciar a su fe. Al negarse, fueron entregados al prefecto Musciano, quien ordenó crueles torturas con el objetivo de quebrar su convicción. Sin embargo, lejos de ceder, la familia permaneció firme, alentada —según la tradición cristiana— por la fortaleza espiritual que los sostenía.

Finalmente, en el año 272, San Mario y sus hijos fueron ejecutados en la Vía Cornelia, seguidos poco después por Marta. Su martirio selló una historia de fidelidad que hoy sigue inspirando a miles de creyentes. Por ello, el 19 de enero se celebra conjuntamente la memoria de San Mario, Santa Marta, San Audifax y San Ábaco.

¿QUÉ ES EL SANTORAL CATÓLICO?

El santoral católico es el calendario que asigna a cada día del año la conmemoración de uno o varios santos o beatos reconocidos por la Iglesia. Estas figuras destacaron por su vida ejemplar, su testimonio de fe o su entrega al prójimo. La beatificación es una etapa previa a la canonización, proceso mediante el cual una persona es declarada oficialmente santa.

OTROS SANTOS QUE SE CELEBRAN EL 19 DE ENERO

Además de San Mario y su familia, este día también se recuerda a otras figuras relevantes de la tradición cristiana:

San Arsenio , obispo

, obispo San Basiano

San Germánico

San Launomaro

San Macario el Grande

San Ponciano

San Remigio de Rouen

El 19 de enero es, así, una fecha cargada de significado para los fieles, que encuentran en estos santos ejemplos de fe, perseverancia y entrega incluso en las circunstancias más difíciles.