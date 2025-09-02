  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 2 De Septiembre Del 2025
SÍGUENOS
Noticiero

Noticiero Sonora a Diario, con Joel Gutiérrez; martes 2 de septiembre de 2025

Empieza el día y entérate de las mejores noticias que suceden en Sonora; lunes a viernes de 7:00 a 8:30 de la mañana

Sep. 02, 2025
Noticiero Sonora a Diario, con Joel Gutiérrez; martes 2 de septiembre de 2025

Políticaeconomíacultura y la nota policíaca, en Sonora a Diario.

Redacción
Redacción
Contenido Relacionado
Noticiero Sonora a Diario, con Joel Gutiérrez; viernes 29 de agosto de 2025
Noticiero

Noticiero Sonora a Diario, con Joel Gutiérrez; viernes 29 de agosto de 2025

Agosto 29, 2025

Empieza el día y entérate de las mejores noticias que suceden en Sonora; lunes a viernes de 7:00 a 8:30 de la mañana

Noticiero Sonora a Diario, con Joel Gutiérrez; jueves 28 de agosto de 2025
Noticiero

Noticiero Sonora a Diario, con Joel Gutiérrez; jueves 28 de agosto de 2025

Agosto 28, 2025

Empieza el día y entérate de las mejores noticias que suceden en Sonora; lunes a viernes de 7:00 a 8:30 de la mañana

Noticiero Sonora a Diario con Joel Gutiérrez; miércoles 27 de agosto de 2025
Noticiero

Noticiero Sonora a Diario con Joel Gutiérrez; miércoles 27 de agosto de 2025

Agosto 27, 2025

Empieza el día y entérate de las mejores noticias que suceden en Sonora; lunes a viernes de 7:00 a 8:30 de la mañana