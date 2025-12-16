Noticiero
Noticiero Sonora a Diario, con Joel Gutiérrez; martes 16 de diciembre de 2025
Empieza el día y entérate de las mejores noticias que suceden en Sonora; lunes a viernes de 7:00 a 8:30 de la mañanaRedacciónDic. 16, 2025
Contenido Relacionado
Noticiero
Noticiero Sonora a Diario, con Joel Gutiérrez; lunes 15 de diciembre de 2025RedacciónDiciembre 15, 2025
Empieza el día y entérate de las mejores noticias que suceden en Sonora; lunes a viernes de 7:00 a 8:30 de la mañana
Noticiero
Noticiero Sonora a Diario, con Joel Gutiérrez; viernes 12 de diciembre de 2025RedacciónDiciembre 12, 2025
Empieza el día y entérate de las mejores noticias que suceden en Sonora; lunes a viernes de 7:00 a 8:30 de la mañana
Noticiero
Noticiero Sonora a Diario, con Joel Gutiérrez; jueves 11 de diciembre de 2025RedacciónDiciembre 11, 2025
Empieza el día y entérate de las mejores noticias que suceden en Sonora; lunes a viernes de 7:00 a 8:30 de la mañana