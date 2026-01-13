Noticiero
Noticiero Sonora a Diario, con Joel Gutiérrez; martes 13 de enero de 2026
Empieza el día y entérate de las mejores noticias que suceden en Sonora; lunes a viernes de 7:00 a 8:30 de la mañanaRedacciónEne. 13, 2026
Contenido Relacionado
Noticiero
Noticiero Sonora a Diario, con Joel Gutiérrez; lunes 12 de enero de 2026RedacciónEnero 12, 2026
Empieza el día y entérate de las mejores noticias que suceden en Sonora; lunes a viernes de 7:00 a 8:30 de la mañana
Noticiero
Noticiero Sonora a Diario, con Joel Gutiérrez; viernes 9 de enero de 2026RedacciónEnero 09, 2026
Empieza el día y entérate de las mejores noticias que suceden en Sonora; lunes a viernes de 7:00 a 8:30 de la mañana
Noticiero
Noticiero Sonora a Diario, con Joel Gutiérrez; jueves 8 de enero de 2026RedacciónEnero 08, 2026
Empieza el día y entérate de las mejores noticias que suceden en Sonora; lunes a viernes de 7:00 a 8:30 de la mañana