Noticiero
Noticiero Sonora a Diario, con Joel Gutiérrez; lunes 29 de septiembre de 2025
Empieza el día y entérate de las mejores noticias que suceden en Sonora; lunes a viernes de 7:00 a 8:30 de la mañanaRedacciónSep. 29, 2025
Contenido Relacionado
Noticiero
Noticiero Sonora a Diario, con Joel Gutiérrez; viernes 26 de septiembre de 2025RedacciónSeptiembre 26, 2025
Empieza el día y entérate de las mejores noticias que suceden en Sonora; lunes a viernes de 7:00 a 8:30 de la mañana
Noticiero
Noticiero Sonora a Diario, con Joel Gutiérrez; jueves 25 de septiembre de 2025RedacciónSeptiembre 25, 2025
Empieza el día y entérate de las mejores noticias que suceden en Sonora; lunes a viernes de 7:00 a 8:30 de la mañana
Noticiero
Noticiero Sonora a Diario, con Joel Gutiérrez; miércoles 24 de septiembre de 2025RedacciónSeptiembre 24, 2025
Empieza el día y entérate de las mejores noticias que suceden en Sonora; lunes a viernes de 7:00 a 8:30 de la mañana