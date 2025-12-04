Noticiero
Noticiero Sonora a Diario, con Joel Gutiérrez; jueves 4 de diciembre de 2025
Empieza el día y entérate de las mejores noticias que suceden en Sonora; lunes a viernes de 7:00 a 8:30 de la mañanaRedacciónDic. 04, 2025
Contenido Relacionado
Noticiero
Noticiero Sonora a Diario con Joel Gutiérrez, miércoles 3 de diciembre de 2025RedacciónDiciembre 03, 2025
Empieza el día y entérate de las mejores noticias que suceden en Sonora; lunes a viernes de 7:00 a 8:30 de la mañana
Noticiero
Noticiero Sonora a Diario, con Joel Gutiérrez; martes 2 de diciembre de 2025RedacciónDiciembre 02, 2025
Empieza el día y entérate de las mejores noticias que suceden en Sonora; lunes a viernes de 7:00 a 8:30 de la mañana
Noticiero
Noticiero Sonora a Diario, con Joel Gutiérrez; lunes 1 de diciembre de 2025RedacciónDiciembre 01, 2025
Empieza el día y entérate de las mejores noticias que suceden en Sonora; lunes a viernes de 7:00 a 8:30 de la mañana