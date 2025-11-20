Noticiero
Noticiero Sonora a Diario, con Joel Gutiérrez; jueves 20 de noviembre de 2025
Empieza el día y entérate de las mejores noticias que suceden en Sonora; lunes a viernes de 7:00 a 8:30 de la mañanaRedacciónNov. 20, 2025
Contenido Relacionado
Noticiero
Noticiero Sonora a Diario, con Joel Gutiérrez; miércoles 19 de noviembre de 2025RedacciónNoviembre 19, 2025
Empieza el día y entérate de las mejores noticias que suceden en Sonora; lunes a viernes de 7:00 a 8:30 de la mañana
Noticiero
Noticiero Sonora a Diario, con Joel Gutiérrez; martes 18 de noviembre de 2025RedacciónNoviembre 18, 2025
Empieza el día y entérate de las mejores noticias que suceden en Sonora; lunes a viernes de 7:00 a 8:30 de la mañana
Noticiero
Noticiero Sonora a Diario, con Joel Gutiérrez; viernes 14 de noviembre de 2025RedacciónNoviembre 14, 2025
Empieza el día y entérate de las mejores noticias que suceden en Sonora; lunes a viernes de 7:00 a 8:30 de la mañana