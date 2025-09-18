  • 24° C
Noticiero

Empieza el día y entérate de las mejores noticias que suceden en Sonora; lunes a viernes de 7:00 a 8:30 de la mañana

Sep. 18, 2025
Noticiero Sonora a Diario, con Joel Gutiérrez; jueves 18 de septiembre de 2025

Políticaeconomíacultura y la nota policíaca, en Sonora a Diario.

Redacción
