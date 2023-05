¿Vuelos desde 25 pesos? Viva Aerobus lo hace posible: estos son los destinos

Viva Aerobus está de manteles largo, y para celebrar como corresponde, la empresa está rematando vuelos a precios increíbles y a distintos destinos.

Y es que, como parte de su celebración, la aerolínea está ofertando vuelos a partir de los 25 pesos.

La empresa comenzó su promoción a partir del 28 de abril, y concluirá el 7 de mayo, y los descuentos serán válidos hasta octubre de 2023, pues durante noviembre y diciembre los precios se elevan.

Asimismo, se les recuerda que el precio no incluye TUA (Tarifa de Uso de Aeropuerto), que no es otra cosa que pago por el uso de las instalaciones aeroportuarias.

DESTINOS A LOS QUE SE PUEDE IR

De acuerdo con la página de Viva Aerobus, los vuelos económicos se ofertan con “Tarifa Zero”, que contempla: un artículo personal, no hay cambios y el pago es de contado.

· Guadalajara-Monterrey, 25 pesos; San José del Cabo: 34 pesos (TUA: 535.92 pesos)

• Ciudad de México (CDMX)-Veracruz, 29 pesos; e Ixtapa Zihuatanejo, 39 pesos (TUA: 598.12 pesos)

• Chihuahua-Guadalajara, 31 pesos; TUA: 741.09 pesos.

• Monterrey a CDMX; Guadalajara-Tijuana, 32 pesos; a Querétaro, desde 33 pesos y TUA de 06.78 pesos.

• Culiacán a San José del Cabo, 38 pesos; con TUA: 822.15 pesos)

• San José del Cabo a Guadalajara, 40 pesos, y con un TUA de 436.39 pesos.

Además, en la página oficial de la aerolínea existen otras promociones, que superan los 700 pesos.

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS REMATES

Entre los términos y condiciones, se indicó que las tarjetas de crédito de HSBC cuentan con una bonificación del 15 por ciento, misma que pasa a 20 por ciento si la tarjeta es digital; la compra es directamente en la página o en la app.

Además, si se lleva equipaje de mano y/o para documentar, se deberá pagar un costo adicional, pero, si se compra la "Tarifa Zero" no se puede llevar otro equipaje que no sea el indicado (45 cm x 35 cm x 20 cm).

Finalmente, es válido para volar sólo septiembre y octubre de 2023, por lo que se deberá pagar el vuelo atentamente.

¡Happy Weekend con HSBC! Vuela desde $25 pesos + $535.92 pesos de TUA y recibe hasta 20% de bonificación pagando con tus Tarjetas de Crédito HSBC. ?? https://t.co/bQYBjU4zln pic.twitter.com/aFyGajuFAn — Viva Aerobus (@VivaAerobus) April 28, 2023