Visa americana: ¿Pueden ayudarte familiares que viven en Estados Unidos a obtenerla?

La visa americana es un documento importante para todos aquellos que deseen visitar Estados Unidos de forma legal, pero es un proceso difícil y largo, debido a que no a muchas personas se las aprueban. Por lo que muchos se preguntan si existe la posibilidad de que familiares que viven en territorio estadounidense puedan ayudarlos durante el proceso.

La respuesta para que los familiares de Estados Unido puedan ayudar, es sí, pero esto implica ciertas condiciones que los interesados deberán cumplir.

¿QUÉ SE NECESITA PARA QUE FAMILIARES DE ESTADOS UNIDOS AYUDEN EN EL PROCESO?

Una opción para respaldar la solicitud de visa es a través de una carta de invitación. Este documento formal puede ser redactado y firmado por un familiar o amigo que resida legalmente en Estados Unidos, particularmente aquellos que posean la residencia permanente o Green Card.

La carta de invitación demuestra el compromiso del ciudadano estadounidense en acoger al solicitante durante su visita, proporcionando alojamiento y otras facilidades necesarias.

Además, confirma la intención de que la estancia del solicitante sea temporal y que regresará a su país de origen en un momento determinado.

¿QUÉ DEBE CUMPLIR LA CARTA DE INVITACIÓN?

En cuanto al formato de la carta de invitación, se deben cumplir ciertos requisitos para que sea válida:

Debe redactarse completamente en inglés.

Debe incluir información detallada sobre el emisor, incluyendo datos personales y su estatus migratorio.

Se debe proporcionar información sobre el solicitante de la visa americana .

. Deben especificarse las fechas previstas del viaje a Estados Unidos y el lugar de residencia del familiar o amigo.

y el lugar de residencia del familiar o amigo. Se deben incluir medios de contacto, como números de teléfono celular y direcciones de correo electrónico del emisor.

El documento debe ser firmado por el ciudadano estadounidense, preferiblemente a mano si es posible.

¿ES REQUISITO OBLIGATORIO PARA TODOS LOS QUE QUIERAN OBTENER LA CARTA DE INVITACIÓN?

No es un requisito obligatorio para la solicitud de visa americana. Su presentación en la entrevista consular no es necesaria, y su ausencia no afecta necesariamente el resultado de la solicitud. Si el solicitante no cuenta con familiares o amigos en Estados Unidos, no hay motivo de preocupación, ya que las autoridades estadounidenses no lo requieren.

Así como es esencial comprender que la carta de invitación no garantiza la obtención de la visa americana. Aunque puede ser considerada como un respaldo adicional, no existe una certeza absoluta de que la visa será otorgada.

Por lo que los solicitantes deben seguir cumpliendo con todos los requisitos establecidos por las autoridades migratorias de Estados Unidos.