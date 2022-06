VIDEO "Mis papás me dejaron": rescatan a niña dentro de un tinaco

PUBLICIDAD

Debido a que la casa en donde se encuentra la cisterna estaba cerrada, los oficiales tuvieron que ingresar por la azotea, mientras la pequeña, de aproximadamente 5 años, lloraba desconsoladamente dentro del recipiente vacío.

Cuando los policías lograron sacarla del contenedor, la niña, entre lágrimas, pidió que le dieran su suéter que se había quedado dentro del tinaco.

PUBLICIDAD

"Mis papás me dejaron", dijo a los uniformados, en tanto ellos preguntaban a los vecinos si conocían a los familiares de la niña, pero respondieron que no, sin embargo, declararon que non era la primera vez que la dejaban en esas condiciones, debido a que con frecuencia la escuchaban llorar, pero nunca se percataban de lo que en realidad pasaba.

Luego de rescatarla, la menor fue trasladada al DIF del municipio, donde la resguardaron y recibió atención médica.