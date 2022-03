VIDEO. Maestra de guardería fractura pierna a niño de 4 años

Los hechos quedaron grabados en la cámara de vigilancia de la estancia infantil, ubicada en la delegación de Villa del Pozos, el pasado 18 de febrero.

En la grabación se ve cuando la encargada de cuidar al niño lo sienta agresivamente en una silla, lo que presuntamente le ocasionó la fractura de la pierna izquierda.

Posteriormente, el pequeño comienza a llorar y, sin tratar de calmarlo, la mujer le pone sus zapatos apretando su piernita lesionada.

La estancia infantil no llevó al niño a recibir atención médica ni le visó a su mamá, aun cuando no dejó de llorar ni un solo instante; incluso, cuando ella llegó por él, seguía llorando.

Fernanda Rodríguez, madre del pequeño, manifestó que al preguntar la razón del llanto de su hijo, las maestras le indicaron que se había caído, pero que ya habían revisado que no tuviera lesiones; sin embargo, ella les exigió ver el video de seguridad.

Tras conseguir la grabación, llevó a su hijo con el pediatra, quien le mandó hacer unas radiografías con las que confirmó la fractura.

"No me agrada la manera en que manipulan, mueven, cargan a mi pequeño y la versión que me dieron fue que revisaron si tenía un daño. En el video me di cuenta que no le prestaron ninguna atención a mi hijo".

"Me dijeron que se cayó cuando yo les pregunté en varias ocasiones por qué lloraba mi pequeño. Una vez que tuve el video fui con el pediatra y le envió unas radiografías y nos confirman que tiene una fractura", manifestó en entrevista.

La madre del menor informó que interpuso una denuncia contra la guardería, así como contra la cuidadora; asimismo, el fiscal General de Justicia de San Luis Potosí, José Luis Ruiz, aseguró que la empleada puede enfrentar cargos por lesiones o discriminación, debido a que el menor tiene diagnóstico de retraso en el desarrollo.