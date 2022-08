Video. Hombre atropella y golpea a mujer

El hombre se encuentra sobre una motoneta, misma con la que atropella a la mujer y una vez sobre el pavimento le pasa con la liviana unidad por encima de las piernas.

Luego desciende de la motocicleta para comenzar a patear a su víctima y no conforme con eso la toma de los cabellos y la arrastra, mientras que la mujer trata de defenderse sin conseguir mucho ya que el energúmeno continúa con la agresión.

Luego de un rato se monta nuevamente en la motoneta y sigue la discusión, en ese momento dos hombres se acercan para defender a la mujer y el cobarde sujeto comienza a retroceder.

Los hechos ocurrieron en calles del la alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México y las autoridades al tener conocimiento de los mismos tomaron cartas en el asunto.

Elementos de la Fiscalía de la CDMX, lograron dar con el paradero de la fémina agredida, quien les informó que el agresor es su esposo, pero que debido a que ya "arreglaron" las cosas entre ellos se negó a denunciarlo y no presentará cargos contra él.

NO LO QUISO DENUNCIAR

La @FiscaliaCDMX localizó ya a la mujer q fue golpeada, pateada... agredida así, por este sujeto en calles de @TuAlcaldiaGAM

Les explicó q es su esposo, q ya se arregló con él, y q por eso no presentaría denuncia alguna en su Vs.pic.twitter.com/OA60JXJfq9