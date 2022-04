Video. Chofer niega que acosó a Debanhi

Juan David Cuellar, ha mencionado que tras las acusaciones lanzadas por Mario Escobar, padre de la muchachita, le ha traído muchos problemas en su vida personal, familiar y laboral, ya que desde que ocurrieron los hechos no ha trabajado.

Además, comentó que las autoridades realizaron cateos a su hogar y al estar en investigación no puede alejarse, debe estar siempre dispuesto y disponible a colaborar cada vez que sea rquerido.

Asimismo niega rotundamente haber acosado a la joven y que si ella descendió de la unidad no fue por ese motivo, sino por el propio comportamiento de la chica.

"El señor, (papá de Debanhi), me trajo muchos problemas con mi familia y laborales; desde que pasó ese incidente no he trabajado, por eso quiero que todos sepan la verdad, porque el señor hace una acusación grave; me imputa de acoso, el señor dice muchas cosas, pero él no estuvo ahí, no conoce la verdad", argumentó.

Las amigas de Debanhi le enviaron mensaje para solicitarle el servicio y que las llevara de regreso a sus casas, pero al llegar al sitio solo la joven que perdió la vida subió al automóvil y las otras dos se fueron con un grupo de jóvenes en otro auto, fue lo que manifestó a cerca de los hechos Cuellar.

También dijo que el mensaje lo recibió alrededor de las 4 de la mañana, y cuando Debanhi se bajó del coche sobre la carretera a Laredo, el se retiró del lugar con rumbo a su domicilio, pero regresó a la zona de Nueva Castilla con la intención de ayudar a la joven pero le fue imposible ubicarla.